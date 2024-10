Maratona New York 2024: chi parteciperà? Tamirat Tola ed Hellen Obiri per il bis (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Maratona di New York 2024 andrà in scena domenica 3 novembre. Si preannuncia grande spettacolo lungo le strade della Grande Mela per quella che è la 42 km più prestigiosa, famosa, importante e affascinante al mondo. Le donne scatteranno alle ore 14.35, mentre gli uomini partiranno alle ore 15.05 per affrontare un tracciato estremamente impegnativo ed esigente, che dal Ponte di Verrazzano porterà i podisti verso Central Park. L’etiope Tamirat Tola sarà il grandissimo favorito della vigilia: il Campione Olimpico di Parigi 2024 cercherà di bissare il successo ottenuto lo scorso anno nella metropoli statunitense, ma l’africano dovrà comunque fare i conti con una concorrenza di altissimo respiro internazionale. Oasport.it - Maratona New York 2024: chi parteciperà? Tamirat Tola ed Hellen Obiri per il bis Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ladi Newandrà in scena domenica 3 novembre. Si preannuncia grande spettacolo lungo le strade della Grande Mela per quella che è la 42 km più prestigiosa, famosa, importante e affascinante al mondo. Le donne scatteranno alle ore 14.35, mentre gli uomini partiranno alle ore 15.05 per affrontare un tracciato estremamente impegnativo ed esigente, che dal Ponte di Verrazzano porterà i podisti verso Central Park. L’etiopesarà il grandissimo favorito della vigilia: il Campione Olimpico di Parigicercherà di bissare il successo ottenuto lo scorso anno nella metropoli statunitense, ma l’africano dovrà comunque fare i conti con una concorrenza di altissimo respiro internazionale.

