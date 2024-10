Calciomercato.it - Juventus, Thiago Motta cambia ancora: fuori Yildiz e difesa inedita

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Laospita il Parma all’Allianz Stadium nel turno infrasettimanale di campionato: le novità di formazione del tecnico bianconerouna volta non mancano le sorprese nell’undici iniziale della, conchenuovamente formazione rispetto al pirotecnico 4-4 del Meazza contro l’Inter., tecnico della Juve (LaPresse) Calciomercato.itNon basta ala splendida doppietta con i nerazzurri per riprendersi una maglia da titolare nella sfida di questa sera contro il Parma, visto che sulla corsia sinistra dell’attacco bianconero è stato confermato Weah, anche lui in gol domenica pomeriggio a San Siro. In mediana invece la novità diè la presenza di Thuram che prende il posto di Fagioli rispetto alla gara contro l’Inter.