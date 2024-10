Irruppe in casa di Nancy Pelosi e sfondò il cranio al marito, David DePape condannato all’ergastolo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È stato condannato all’ergastolo David DePape, il carpentiere canadese e cospirazionista che due anni fa s’introdusse a casa di Nancy Pelosi e aggredì a martellate suo marito Paul. La sentenza è stata pronunciata oggi da un tribunale della California. Il 28 ottobre 2022 l’uomo, seguace di teorie cospirative di estrema destra come quelle di QAnon, fece irruzione nella casa di San Francisco dei coniugi Pelosi cercando la leader Democratica allora speaker della Camera: «Dov’è Nancy?», urlava fuori si dé. Al suo posto trovò il marito, l’82enne Paul Pelosi, che dormiva a letto. Afferrò un martello e lo brandì contro di lui. Prima di essere colpito al cranio e crollare in una pozza di sangue, l’anziano era però riuscito a chiamare la polizia, che arrivò sul posto e arrestò l’uomo. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È stato, il carpentiere canadese e cospirazionista che due anni fa s’introdusse adie aggredì a martellate suoPaul. La sentenza è stata pronunciata oggi da un tribunale della California. Il 28 ottobre 2022 l’uomo, seguace di teorie cospirative di estrema destra come quelle di QAnon, fece irruzione nelladi San Francisco dei coniugicercando la leader Democratica allora speaker della Camera: «Dov’è?», urlava fuori si dé. Al suo posto trovò il, l’82enne Paul, che dormiva a letto. Afferrò un martello e lo brandì contro di lui. Prima di essere colpito ale crollare in una pozza di sangue, l’anziano era però riuscito a chiamare la polizia, che arrivò sul posto e arrestò l’uomo.

