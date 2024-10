Ilnapolista.it - Il Napoli entra nel cerchio di fuoco degli scontri diretti con la personalità di chi sa quel che vuole (Libero)

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Chissà come sarebbe andata al Milan con Antonio Conte in panchina () Ilneldicon lae la convinzione di una squadra che salo che, anche se non lo dice: lo scudetto. Se la sfida alla Juventus, unica di vertice, era arrivata troppo presto per sbilanciarsi, tant’è che lo 0-0 accontentavambe,la in casa del Milan è la prima di una serie (Atalanta, Inter, Roma le prossime tre) che determina se la capolista è tale per via del calendario oggettivamente morbido o se lo è perché è una squadra costruita per vincere. La risposta è quest’ultima: ilsbanca il Meazza 2-0 con la stessa tranquillità di due anni fa quando Spalletti era in panchina e non in tribuna a osservare nelle vesti di ct.