Halloween, Udicon: tra costumi e dolcetti ecco consigli per festa in sicurezza (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Che piaccia o meno Halloween è ormai entrato nelle nostre tradizioni, soprattutto tra i più piccoli. Lasciare che i vostri figli vadano in giro la sera a bussare alle porte dei vicini può certamente destare qualche preoccupazione ma seguendo pochi accorgimenti sarà possibile vivere la notte più spaventosa dell’anno in totale sicurezza. Ed Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Che piaccia o menoè ormai entrato nelle nostre tradizioni, soprattutto tra i più piccoli. Lasciare che i vostri figli vadano in giro la sera a bussare alle porte dei vicini può certamente destare qualche preoccupazione ma seguendo pochi accorgimenti sarà possibile vivere la notte più spaventosa dell’anno in totale. Ed

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: traecco consigli per festa in sicurezza; Leggi >>>

Halloween, Udicon: tra costumi e dolcetti ecco consigli per festa in sicurezza

(msn.com)

(Adnkronos) - Che piaccia o meno Halloween è ormai entrato nelle nostre tradizioni, soprattutto tra i più piccoli. Lasciare che i vostri figli vadano in giro la sera a bussare alle porte dei vicini pu ...

Più dolcetto che scherzetto: cresce il business italiano di Halloween

(ilsole24ore.com)

Caramelle battono cioccolatini nella classifica dei prodotti più acquistati. Per le zucche incassi da 30 milioni di euro ...

Dolcetto o rito satanico? Il gran ritorno della crociata contro Halloween

(huffingtonpost.it)

Dopo alcuni anni di sostanziale normalizzazione, c'è un gran revival di ecclesiastici che mettono in guardia dal "flusso oscuro" che si ...

Spaventosamente divertenti: scherzetti di Halloween per bambini

(nostrofiglio.it)

Non c'è Halloween senza un po' di divertimento e tanti scherzetti. Scopriamo insieme idee giocose per rendere questa festa ancora più spaventosa!