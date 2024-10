Cultweb.it - Halloween Kills, come finisce l’horror movie del 2021 con protagonista Jamie Lee Curtis

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)termina con la carneficina degli abitanti di Haddonfield perpetrata da Michael Mayers, dopo che questi avevano cercato di ucciderlo con diversi colpi d’arma da fuoco, prendendolo a bastonate e colpendolo, apparentemente a morte, col suo stesso coltello. Durante la notte didel 2018, Laurie Strode (Lee), insieme alla figlia Karen (Judy Greer) e alla nipote Allyson (Andi Matichak), ha intrappolato il serial killer Michael Myers (Nick Castle) nel seminterrato della sua casa prima di darle fuoco. Mentre un gruppo di soccorritori si reca nell’edificio in fiamme, essi permettono indirettamente che lo psicopatico compia una carneficina. La stessa Laurie, nel frattempo, viene portata in ospedale per le ferite riportate durante il precedente scontro. Intanto, sui notiziari vengono riportate le notizie degli omicidi avvenuti ad Haddonfield.