Ghali in concerto a Milano abbraccia la fan che sale sul palco e continua a cantare – Il video

Durante il concerto di Ghali di ieri 29 ottobre sera a Milano c'è stato un piccolo fuori programma. Negli ultimi minuti della serata, mentre il cantante si preparava a eseguire il brano di Niente Panico, una ballata intima dedicata alla madre, una fan è riuscita a raggiungere il palco. La reazione del rapper ha sorpreso il pubblico: senza esitazione, l'ha accolta con un abbraccio, tenendola stretta per tutta la durata della canzone. Oltre ad aver cantato con lei il testo che riflette sulle paure e l'ansia derivanti dalle difficoltà di salute della madre. La scena è stata ripresa e diffusa sui social dallo stesso cantante, che ha commentato con un breve: «Grazie Milano». Le polemiche per la bandiera palestinese nella prima tappa Il primo concerto nel capoluogo lombardo aveva fatto discutere per le dimostrazioni di vicinanza alla Palestina.

