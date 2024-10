Georgia, la Procura apre un’inchiesta per frode elettorale. I magistrati convocano la presidente, lei si rifiuta (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Alla fine saranno i giudici a stabilire se le elezioni in Georgia, vinte dal partito filo-russo Sogno Georgiano e contestate duramente dalle formazioni pro-Ue, compresa la presidente della Repubblica Salomé Zourabichvili, sono da considerarsi legittime. La Procura generale ha annunciato di aver aperto un’inchiesta su possibili frodi sul voto di sabato scorso: “In base a una richiesta della Commissione elettorale centrale, la Procura ha avviato un’inchiesta sulla presunta falsificazione delle elezioni parlamentari”, si legge in un comunicato. Ma quando è stata invitata dai magistrati a essere sentita, il capo dello Stato, che ha convocato le proteste di piazza contro il risultato delle urne, ha rifiutato di presentarsi. Ilfattoquotidiano.it - Georgia, la Procura apre un’inchiesta per frode elettorale. I magistrati convocano la presidente, lei si rifiuta Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Alla fine saranno i giudici a stabilire se le elezioni in, vinte dal partito filo-russo Sognono e contestate duramente dalle formazioni pro-Ue, compresa ladella Repubblica Salomé Zourabichvili, sono da considerarsi legittime. Lagenerale ha annunciato di aver apertosu possibili frodi sul voto di sabato scorso: “In base a una richiesta della Commissionecentrale, laha avviatosulla presunta falsificazione delle elezioni parlamentari”, si legge in un comunicato. Ma quando è stata invitata daia essere sentita, il capo dello Stato, che ha convocato le proteste di piazza contro il risultato delle urne, hato di presentarsi.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, laun’inchiesta sulla presunta falsificazione delle elezioni;, laun’inchiesta per frode elettorale. I magistrati convocano la presidente, lei…;, laun’inchiesta per i presunti brogli elettorali perpetuati in favore del partito filo russo;: laun’inchiesta sulla presunta falsificazione del voto; Lainun'inchiesta sulla presunta falsificazione delle elezioni;, aperta un'inchiesta su possibili frodi; Leggi >>>

Georgia, la procura apre un’inchiesta sulla presunta falsificazione delle elezioni

(internazionale.it)

Il 30 ottobre la procura georgiana ha annunciato l’apertura di un’inchiesta sulla “presunta falsificazione” delle elezioni del 26 ottobre, e ha chiesto alla presidente filoeuropea Salomé Zourabishvili ...

Georgia, la Procura apre un'inchiesta per i presunti brogli elettorali perpetuati in favore del partito filo russo

(lanotiziagiornale.it)

Georgia, la Procura apre un'inchiesta per i presunti brogli elettorali perpetuati in favore del partito filo russo ...

Dopo le elezioni La Procura in Georgia apre un'inchiesta sulla presunta falsificazione delle elezioni

(bluewin.ch)

La Procura generale in Georgia ha annunciato di avere aperto un'inchiesta su possibili frodi nelle elezioni di sabato scorso, vinte dal partito di governo Sogno Georgiano secondo i dati ufficiali ma c ...

Georgia: presidente rifiuta la convocazione della procura

(tribunatreviso.gelocal.it)

TBILISI, 30 OTT - La presidente georgiana Salomé Nino Zourabichvili, che ha denunciato brogli elettorali alle elezioni, ha rifiutato la convocazione della procura. Oggi la Procura generale ha annuncia ...