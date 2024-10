Furti a raffica tra Salerno, Nocera e Baronissi: nel mirino bar-tabacchi e supermercati (Di mercoledì 30 ottobre 2024) E’ ancora allarme Furti a Salerno. Una banda composta da quattro persone, la scorsa notte, hanno fatto irruzione, dopo aver divelto la saracinesca, all’interno del bar-tabacchi "Coscia" situato in via Medaglie D’oro riuscendo a portare via stecche di sigaretta, gratta e vinci e la cassa continua Salernotoday.it - Furti a raffica tra Salerno, Nocera e Baronissi: nel mirino bar-tabacchi e supermercati Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) E’ ancora allarme. Una banda composta da quattro persone, la scorsa notte, hanno fatto irruzione, dopo aver divelto la saracinesca, all’interno del bar-"Coscia" situato in via Medaglie D’oro riuscendo a portare via stecche di sigaretta, gratta e vinci e la cassa continua

Furti a raffica nelle abitazioni, 43enne preso dai Carabinieri di Rimini

dal G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania in provincia di Salerno nei confronti di un 43enne di Eboli, indagato per furti consumati in abitazioni di Agropoli tra giugno e luglio scorsi.

Nocera Superiore, è record di furti nel weekend: «Sul tetto per entrare in casa»

Una banda di ladri ha tentato di entrare in casa di una coppia, lo scorso weekend, salendo su un garage per poi tentare di raggiungere il primo piano dell’abitazione a Nocera Superiore.

Furti a raffica nelle campagne del sud-est barese: bottino di diversi quintali d'uva, un'auto vandalizzata

L’altra notte una banda ha fatto irruzione in un’azienda con sede nelle campagne tra Noci e Mottola. Dopo aver manomesso l’impianto di video sorveglianza, hanno rubato due trattori ed un sollevatore t ...

Furti a raffica, espulso e riaccompagnato in Bosnia dopo l'uscita dal carcere

Pregiudicato, già autore di numerosi reati contro il patrimonio. Rubava auto, motorini e tutto quello che trovava ...