Frode fiscale, in manette imprenditore veronese, il figlio e il commercialista. Sequestri per oltre 33 milioni di euro (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono stati i finanzieri del Comando provinciale di Verona ad eseguire il fermo disposto dal pubblico ministero, e convalidati dal gip del tribunale scaligero, conducendo in carcere un imprenditore veronese operante nel settore del commercio di prodotti petroliferi, suo figlio e il commercialista Veronasera.it - Frode fiscale, in manette imprenditore veronese, il figlio e il commercialista. Sequestri per oltre 33 milioni di euro Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono stati i finanzieri del Comando provinciale di Verona ad eseguire il fermo disposto dal pubblico ministero, e convalidati dal gip del tribunale scaligero, conducendo in carcere unoperante nel settore del commercio di prodotti petroliferi, suoe il

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Truffa con fondi del Pnrr, evasione fiscale, riciclaggio: in manette un imprenditore; Maxifrode fiscale, due imprenditori novaresi arrestati dalla guardia di finanza; Roma, frode fiscale e autoriciclaggio: in manette imprenditore. Sequestrati beni per circa 6 milioni di euro; «Bonus facciate», fatture false e riciclaggio: «giro» illecito da 20 milioni, un imprenditore in manette; Frode fiscale bonus edilizi: in manette un imprenditore e due professionisti. Perquisizioni nell'imperiese; Frode Aumai, la storia di “Sandro” il re dei supermercati cinesi finito in manette per evasione fiscale; Leggi >>>

Fatture false, l'imprenditore, il figlio e il commercialista finiscono in carcere: sequestro di 33 milioni di euro

(msn.com)

VERONA - L'imprenditore, il figlio e il commercialista. Tutti in carcere con l'accusa di frode fiscale. I finanzieri del comando provinciale di Verona hanno eseguito il fermo disposto dal ...

Lodi, smascherata frode fiscale da oltre 1,7 milioni di euro: sequestrati oltre 500mila euro e una Jaguar di lusso

(milano.corriere.it)

I militari della Guardia di finanza di Lodi, partendo da un controllo su un imprenditore già agli arresti domiciliari per altra causa, hanno scoperto il raggiro che coinvolgeva 12 imprenditori ...

Lodi, fatture false e Jaguar nei box: frode al fisco da 1 milione e 700mila euro

(ilgiorno.it)

Imposte inevase e dichiarazioni di redditi inesistenti: denunciato dalla Guardia di Finanza di Casalpusterlengo imprenditore del settore meccanico. L'inchiesta estesa ad altre province lombarde, da Mi ...

Scoperta evasione fiscale da 35 milioni: indagati 38 imprenditori

(stylo24.it)

È quanto scoperto dai finanzieri del Comando provinciale di Bergamo che hanno concluso una complessa indagine coordinata dalla Procura bergamasca individuando 38 imprenditori edili che avrebbero ...