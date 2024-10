Formia / Sopralluogo alloggio Bardellino confiscato, il dirigente D’Angelo sporge denuncia per “fuga di notizie” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Formia – Una fuga di notizie su un argomento definito “molto sensibile”; la richiesta di accesso a tre alloggi confiscati alla famiglia Bardellino, in via Giorgio La Pira, nel quartiere di Vindicio a Formia. E’ stato questo l’argomento della lunga permanenza lunedì del dirigente del settore Urbanistica del comune di Formia Pietro D’Angelo presso gli L'articolo Formia / Sopralluogo alloggio Bardellino confiscato, il dirigente D’Angelo sporge denuncia per “fuga di notizie” Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Formia / Sopralluogo alloggio Bardellino confiscato, il dirigente D’Angelo sporge denuncia per “fuga di notizie” Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di mercoledì 30 ottobre 2024)– Unadisu un argomento definito “molto sensibile”; la richiesta di accesso a tre alloggi confiscati alla famiglia, in via Giorgio La Pira, nel quartiere di Vindicio a. E’ stato questo l’argomento della lunga permanenza lunedì deldel settore Urbanistica del comune diPietropresso gli L'articolo, ilper “di” Temporeale Quotidiano.

Prende un'altra forma e un'altra strada la richiesta di accesso alle case confiscate alla famiglia Bardellino in via Giorgio La Pira. Il sopralluogo fissato per questa mattina potrebbe slittare a data ...

