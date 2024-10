Festa di Ognissanti e Commemorazione dei Fedeli defunti 2024: le celebrazioni nel centro storico di Mottola (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoNel solco dell’antica tradizione locale, le quattro Confraternite del centro storico di Mottola (Confraternita del SS. Sacramento e Rosario, Confraternita del Carmine, Confraternita dell’Immacolata e Confraternita di Sant’Antonio), unitamente alla comunità parrocchiale dell’Assunta, organizzano la tradizionale Tavola Apostoli. Le Tavole Apostoli saranno aperte la sera del 1° Novembre 2024 alle ore 17:30 presso la Chiesa del Rosario e alle 18:00 presso la Chiesa del Carmine. Durante la serata l’Associazione Musicale “U. Montanaro” di Mottola eseguirà un concerto itinerante di marce funebri e sinfoniche del repertorio locale. Tarantinitime.it - Festa di Ognissanti e Commemorazione dei Fedeli defunti 2024: le celebrazioni nel centro storico di Mottola Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoNel solco dell’antica tradizione locale, le quattro Confraternite deldi(Confraternita del SS. Sacramento e Rosario, Confraternita del Carmine, Confraternita dell’Immacolata e Confraternita di Sant’Antonio), unitamente alla comunità parrocchiale dell’Assunta, organizzano la tradizionale Tavola Apostoli. Le Tavole Apostoli saranno aperte la sera del 1° Novembrealle ore 17:30 presso la Chiesa del Rosario e alle 18:00 presso la Chiesa del Carmine. Durante la serata l’Associazione Musicale “U. Montanaro” dieseguirà un concerto itinerante di marce funebri e sinfoniche del repertorio locale.

