Elezioni regionali, Donzelli: “Il cappotto? Lo facciamo noi, nessuna gara è impossibile” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ottobre 2024 – Giovanni Donzelli, deputato e responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d’Italia. State ancora festeggiando? “Siamo sereni e determinati”. Tra inchieste, dossieraggi e scontri con la magistratura, la sfida delle regionali in Liguria, lo ammetta, non sembrava tra le più semplici. “E invece le polemiche strumentali dell’opposizione a ridosso del voto si sono infrante sull’immagine di una maggioranza solida, che continua ad avere il consenso degli italiani”. Toti ha rivendicato il suo contributo,a suo parere non troppo richiesto dal centrodestra. Bucci agirà in continuità con lui, nonostante tutto? “La continuità con l’ex governatore Toti c’è nella coalizione che sostiene Bucci e nella prosecuzione di un buongoverno che il centrodestra ha innegabilmente espresso in Regione Liguria. Quotidiano.net - Elezioni regionali, Donzelli: “Il cappotto? Lo facciamo noi, nessuna gara è impossibile” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ottobre 2024 – Giovanni, deputato e responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d’Italia. State ancora festeggiando? “Siamo sereni e determinati”. Tra inchieste, dossieraggi e scontri con la magistratura, la sfida dellein Liguria, lo ammetta, non sembrava tra le più semplici. “E invece le polemiche strumentali dell’opposizione a ridosso del voto si sono infrante sull’immagine di una maggioranza solida, che continua ad avere il consenso degli italiani”. Toti ha rivendicato il suo contributo,a suo parere non troppo richiesto dal centrodestra. Bucci agirà in continuità con lui, nonostante tutto? “La continuità con l’ex governatore Toti c’è nella coalizione che sostiene Bucci e nella prosecuzione di un buongoverno che il centrodestra ha innegabilmente espresso in Regione Liguria.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Elezioni regionali, Donzelli: “Il cappotto? Lo facciamo noi, nessuna gara è impossibile”; Elezioni Regionali, a Sanremo Giovanni Donzelli (FdI) tra sanità, infrastrutture e rapporto con la magistratura. "I liguri devono scegliere tra un progetto di avanzamento e quello della retromarcia"; Elezioni, domani incontro con l'onorevole di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli all'Ariston di Sanremo; Dal cambiamento politico alla certezza della pena, al via i dibattiti della Festa regionale di Fratelli d'Italia; Elezioni regionali in Umbria, possibile intesa di Bandecchi con il Centrodestra; Verso le amministrative, Giovanni Donzelli a Monreale per sostenere Natale Macaluso; Leggi >>>

Elezioni regionali, Donzelli: “Il cappotto? Lo facciamo noi, nessuna gara è impossibile”

(quotidiano.net)

Tra inchieste, dossieraggi e scontri con la magistratura, la sfida delle regionali in Liguria ... D’altronde ci avevano prospettato un cappotto da 3 a 0, e invece il parziale è di uno a zero per noi.

Regionali Liguria, Donzelli (FdI): «Delegittimare gli avversari come fa la sinistra non paga. Adesso puntiamo al triplete»

(ilmessaggero.it)

Giovanni Donzelli, deputato Fdi, responsabile dell’organizzazione del partito di via della Scrofa, che cosa dice il voto in Liguria? «Un risultato straordinario, che ...

Liguria, la lettura di Donzelli: “Nuova iniezione di fiducia per il governo, vittoria importante”

(iltempo.it)

«Dicevano che le Regionali di autunno sarebbero finite 3 a 0... Beh, può essere. Ma certamente non per loro». A gongolare in ...

Elezioni regionali: oggi incontro a Sanremo di Fratelli d’Italia con Giovanni Donzelli

(imperiapost.it)

L'appuntamento alle 17,30 nella sala Roof 3 del Teatro Ariston, alla presenza dei candidati di Fratelli d'Italia per le Elezioni regionali ...