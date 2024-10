Due imprenditori arrestati a Prato: sequestrati beni per cinque milioni (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Prato – Due imprenditori arrestati a Prato: sequestrati beni per cinque milioni Due imprenditori arrestati a Prato, nove indagati, sequestro aziende, immobili, auto e conti correnti per cinque milioni. Aziende apri e chiudi. Evasione fiscale ventennale. La Procura di Prato, procuratore capo Luca Tescaroli, ha concluso le indagini preliminari nei confronti di nove indagati: due imprenditori cinesi, titolari fatto di molteplici imprese, che sono stato arrestati nei mesi scorsi e condotti in carcere, e di altri sette cittadini cinesi (quasi tutti prestanome dei primi due e altri familiari degli stessi), per i reati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e di omessa dichiarazione dei redditi. Corrieretoscano.it - Due imprenditori arrestati a Prato: sequestrati beni per cinque milioni Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)– DueperDue, nove indagati, sequestro aziende, immobili, auto e conti correnti per. Aziende apri e chiudi. Evasione fiscale ventennale. La Procura di, procuratore capo Luca Tescaroli, ha concluso le indagini preliminari nei confronti di nove indagati: duecinesi, titolari fatto di molteplici imprese, che sono statonei mesi scorsi e condotti in carcere, e di altri sette cittadini cinesi (quasi tutti prestanome dei primi due e altri familiari degli stessi), per i reati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e di omessa dichiarazione dei redditi.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Due imprenditori arrestati a Prato: sequestrati beni per cinque milioni; Arrestati due imprenditori e sequestrati beni per 5 milioni; Fisco evaso per vent’anni grazie ad aziende “apri e chiudi”: arrestati due imprenditori; A Prato due imprenditori cinesi sono stati arrestati per sfruttamento dei lavoratori; Mafia, arrestati a Milano due imprenditori legati al clan dei «Barcellonesi»: sequestro da 5 milioni di euro; Presunti legami con Cosa Nostra, due imprenditori arrestati a Milano. Puntavano ad appalto per Milano-Cortina 2026; Leggi >>>

Due imprenditori arrestati a Prato: sequestrati beni per cinque milioni

(msn.com)

PRATO - Due imprenditori arrestati a Prato: sequestrati beni per cinque milioni Due imprenditori arrestati a Prato, nove indagati, sequestro aziende, immobili, auto e conti correnti per cinque milioni ...

Prato, arrestati due imprenditori e sequestrati beni per 5 milioni

(msn.com)

PRATO. Dieci aziende, diciotto unità immobiliari, sette automobili e liquidità su alcuni conti correnti per mezzo milione e per un totale complessivo di circa 5 milioni di euro sono stati sequestrati ...

A Prato due imprenditori cinesi sono stati arrestati per sfruttamento dei lavoratori

(ilpost.it)

Gestivano due aziende nel distretto tessile, erano stati denunciati da un lavoratore costretto a lavorare fino a 14 ore al giorno per tutta la settimana ...

Verona, maxi frode sui prodotti petroliferi: imprenditore e figlio arrestati. Sequestri per 33 milioni e sigilli alle autobotti

(corrieredelveneto.corriere.it)

Crediti d'imposta fittizi per 30 milioni e false fatture per altri 20: in arresto anche il commercialista. Sequestrati gli uffici dell'azienda e lo studio del professionista. Congelati conti italiani ...