Consiglio provinciale: subentrano Angelo Laterza e Angelita Salamina

Tarantini Time QuotidianoSi è tenuto, questa mattina, il Consiglio provinciale nel Salone degli Stemmi a Palazzo del Governo. Tra i sette punti all'ordine del giorno la surroga dei consiglieri Maurizio Baccaro e Raffaele Gentile, decaduti dal loro incarico dopo lo scioglimento dell'Amministrazione Quarto al Comune di Massafra. Sono state approvate, dal Consiglio all'unanimità, le convalide dei nuovi consiglieri Angelo Laterza (del Comune di Mottola) e Angelita Salamina (del Comune di Martina Franca). Tra gli altri argomenti discussi, c'è stata anche l'approvazione del DUP, il Documento Unico di Programmazione, che detta la linea programmatica da un punto di vista strategico ed operativo dell'Ente, propedeutico all'approvazione del Bilancio finanziario triennale.

Insediato il nuovo consiglio della Provincia di Arezzo

Si è riunito oggi 18 ottobre 2024 presso la Sala dei Grandi il Consiglio Provinciale, tra i punti all’ordine del giorno la convalida degli eletti. Il Presidente della Provincia di Arezzo Alessandro ...

Nuovo consiglio provinciale di Pavia

Si insedia il consiglio provinciale: "Daremo il massimo per il territorio"

Si è insediato il nuovo consiglio provinciale di Fermo nei giorni scorsi ... a Bonifazi agricoltura e protezione civile, a D’Angelo le pari opportunità, a Tramannoni le reti scolastiche.

Provincia, si è insediato il nuovo Consiglio provinciale

(ideawebtv.it)

Si è insediato venerdì mattina 18 ottobre ed è già operativo il nuovo Consiglio provinciale uscito dalle urne del 29 settembre scorso. I dodici consiglieri provinciali sono stati eletti dai sindaci e ...