Sport.quotidiano.net - Calcio: Terza categoria. Tosi non perde il vizio. E il Seravezza FC vola

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Inun solo nome riecheggia potentissimo anche questa settimana: Federico! Il sempiterno cannoniere pietrasantino venerdì sera ha piantato un’altra tripletta da sballo griffando il successo 3-2 del suo SalaVetitiaFC nel derby con lo Sporting Forte dei Marmi del fratello Francesco(pure lui a segno, da subentrato, con un gol per palati fini). Il bomber Federicoa 45 anni suonati sa sempre come fare la differenza in campo. Girone B di Lucca. La 4ª giornata è amara per le versiliesi. Perdono infatti le due massarosese Bargecchia (1-0 in casa a “Le Colline“ contro BioAcqua AV Le Case) e Stiava (2-1 sul campo del Traversagna non bastandogli la rete di Alessandro Dati). Pareggio nel "monday-night" per il Lido di Camaiore che fa 1-1 col Lammari segnando col goleador Marzio Luisotti.