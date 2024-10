Blake Lively torna ad essere la nostra It Girl e dimostra che il bianco in autunno si può indossare (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il bianco non è solo per l’estate: Blake Lively, sempre pronta a riscrivere le regole della moda, ha dimostrato che anche l’inverno può brillare di tonalità chiare. Durante il CFDA Awards 2024, l’attrice ha fatto un’entrata spettacolare sfoggiando un look total white firmato Michael Kors, dando nuova vita al concetto di “bianchi invernali”. Blake Lively indossa un outfit total white che rompe le convenzioni Lively è apparsa al celebre evento con un look candido e sofisticato: un top smanicato a costine con scollo arrotondato e una gonna lunga in paillettes, arricchita da una ruche e un audace spacco laterale. A completare l’outfit, un blazer oversize dello stesso tono, portato casualmente sulle spalle, che ha conferito al look un tocco di eleganza senza tempo. Metropolitanmagazine.it - Blake Lively torna ad essere la nostra It Girl e dimostra che il bianco in autunno si può indossare Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilnon è solo per l’estate:, sempre pronta a riscrivere le regole della moda, hato che anche l’inverno può brillare di tonalità chiare. Durante il CFDA Awards 2024, l’attrice ha fatto un’entrata spettacolare sfoggiando un look total white firmato Michael Kors, dando nuova vita al concetto di “bianchi invernali”.indossa un outfit total white che rompe le convenzioniè apparsa al celebre evento con un look candido e sofisticato: un top smanicato a costine con scollo arrotondato e una gonna lunga in paillettes, arricchita da una ruche e un audace spacco laterale. A completare l’outfit, un blazer oversize dello stesso tono, portato casualmente sulle spalle, che ha conferito al look un tocco di eleganza senza tempo.

