Arezzo celebra il ciclismo storico e moderno: torna L'Ardita insieme ad ArezzoGravel!

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)si prepara a ospitare una straordinaria tre giorni dedicata al, con il ritorno dee diGravel, due eventi attesissimi che portano appassionati e professionisti da tutta Italia nel cuore della Toscana., giunta alla sua IX edizione, affiancherà la terza edizione diGravel, la cicloturistica per gravel, MTB ed e-bike, confermando le date per il weekend del 21-23 marzo 2025. Tradizione e nuovi percorsi Dopo il successo del 2019 e la ripresa post-Covid,propone un’esperienza ciclistica autentica, con ristori di eccellenza lungo percorsi che attraversano i suggestivi borghi della zona. L’evento di quest’anno include il debutto del percorso “Superclassico”, una sfida indimenticabile per chi vuole misurarsi sull’Alpe di Poti, salita dedicata a Marco Pantani eGPM del Giro d’Italia 2016.