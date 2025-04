Tariffe Tari 2025 invariate a Bari | Sanzioni ridotte per chi regolarizza la posizione

Tariffe Tari rimarranno invariate a Bari rispetto all'anno scorso. La Giunta ha approvato due delibere da trasmettere al Consiglio comunale, relative all'imposta sui rifiuti della città. La prima riguarda la determinazione delle Tariffe per il 2025 che risultano confermate rispetto a quelle.

