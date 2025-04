Non sto bene Shaila il preoccupante annuncio dopo il Grande Fratello

dopo mesi trascorsi sotto i riflettori della Casa più spiata d’Italia, Shaila Gatta si ritrova ora a fare i conti con un rientro alla realtà tanto improvviso quanto doloroso. L’ex velina, uscita dal Grande Fratello a un soffio dalla finale, sta vivendo un momento estremamente difficile, segnato da una profonda crisi personale che ha deciso di condividere pubblicamente. Lo ha fatto prima in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, in cui ha parlato a cuore aperto della rottura con Lorenzo Spolverato – suo compagno anche all’interno del reality – e ora attraverso un toccante messaggio sui social, in cui ha affidato ai fan la sua angoscia.Le parole che Shaila ha scritto su Instagram non lasciano spazio a dubbi: la giovane ballerina sta attraversando un momento di Grande sofferenza psicologica e fisica. Leggi su Caffeinamagazine.it mesi trascorsi sotto i riflettori della Casa più spiata d’Italia,Gatta si ritrova ora a fare i conti con un rientro alla realtà tanto improvviso quanto doloroso. L’ex velina, uscita dala un soffio dalla finale, sta vivendo un momento estremamente difficile, segnato da una profonda crisi personale che ha deciso di condividere pubblicamente. Lo ha fatto prima in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, in cui ha parlato a cuore aperto della rottura con Lorenzo Spolverato – suo compagno anche all’interno del reality – e ora attraverso un toccante messaggio sui social, in cui ha affidato ai fan la sua angoscia.Le parole cheha scritto su Instagram non lasciano spazio a dubbi: la giovane ballerina sta attraversando un momento disofferenza psicologica e fisica.

