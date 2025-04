Oasport.it - Ginnastica artistica: Bartolini, Abbadini, Casali e Targhetta fuori dalle prime finali in Coppa del Mondo

Alla Gradski Vrt Arena di Osijek (Croazia) va in scena una tappa delladeldi, a cui partecipano quattro italiani: Yumin, Nicola, Lorenzo Minhe Gabriele. Gli azzurri non sono riusciti a qualificarsi allenei primi tre attrezzi su cui si è gareggiato: corpo libero, cavallo con maniglie e anelli.Il giovane Gabrieleha esordito al cavallo, ma una sbavatura gli ha fatto saltare l’uscita di valore F e si è così fermato in undicesima posizione con il punteggio di 13.866, mentre Yuminè stato valutato in 13.600. Il migliore è stato il kazako Nariman Kurbanov (14.566), a precedere il cinese Gao Tianlong (14.533) e l’armeno Mamikon Khachatryan (14.466). Serviva il 14.000 del croato Marko Samolec per accedere all’atto conclusivo riservato ai migliori otto del turno preliminare.