Tpi.it - Riuscirà la Roma a strappare un pass per l’Europa?

Leggi su Tpi.it

Contenuto sponsorizzato.Il “normalizzatore” Ranieri ha ridato un’anima alla squadraNel calcio ogni tanto la semplicità paga, come nel caso della, che dopo le esperienze De Rossi-Juri? ha scelto il “normalizzatore” Ranieri per la panchina. Un allenatore esperto e soprattutto capace di mettere ogni giocatore nel proprio ruolo senza inventarsi nulla: proprio quello di cui aveva bisogno la Lupa per salvare una stagione che si era fatta molto difficile.Ricordiamo infatti che prima dell’arrivo dell’ex vincitore della Premier League i giallorossi con Juri? su dodici partite ne avevano perse ben cinque, mentre con De Rossi in quattro partite non avevano mai ottenuto i tre punti. Ma questo è ilato remoto, almeno guardando l’attuale classifica.Numeri da prima della classe (o quasi)Con l’arrivo di Ranieri lasi è ritrovata: da squadra destinata a lottare per le posizioni meno nobili della classifica (addirittura per la salvezza!), è arrivata a insidiare le avversarie per