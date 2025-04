Internews24.com - Inter Milan, Conceicao prova la difesa a tre. Le idee del tecnico rossonero per il match di Coppa Italia all’orizzonte

Leggi su Internews24.com

di Redazionelaa tre. Iltenta di dare uno stimolo diverso alla squadra per ildisi avvicina, il 23 Aprile si gioca il ritorno della semifinale ditra i due clubesi. L’andata ha restituito un pareggio tra le due squadre nonché un dato evidente emerso nel corso di questa stagione, i nerazzurri non sono riusciti, fino ad oggi, a battere i rossoneri. In occasione delscorso, ad Abraham aveva risposto il solito Calhanoglu, una certezza per questa. Per la sfida di ritorno,cerca di rivoluzionare il. Ilha in mente di schierare unaa tre, verosimilmente quindi in un 3-4-3; il modulo lo testerà già in occasione della partita contro l’Udinese.