Dazi Usa il sondaggio | Preoccupato l’865% degli italiani Per il 55% dal governo risposte inadeguate

Quotidiano.net - Dazi Usa, il sondaggio: “Preoccupato l’86,5% degli italiani. Per il 55% dal governo risposte inadeguate”

Roma, 11 aprile 2025 - "Dalcondotto da Izi", azienda che si occupa di analisi e valutazioni economiche e politiche, "presentato questa mattina nel corso della trasmissione L'Aria che Tira su la 7, condotta da David Parenzo, emerge un dato molto chiaro sulla percezionecirca l'applicazione deidalUsa: la maggioranzaelettori pensa che la risposta delMeloni non sia adeguata alla gravità della situazione". Si legge in una nota. "Alla domanda: ritiene che le iniziative delitaliano in risposta aisiano adeguate il 55%elettori risponde di no, tra gli elettori di centrodestra il 25%, uno su quattro, condivide questa posizione. Il dato numericamente più interessante è la grande preoccupazione, quasi drammatica,sugli effetti dei: condizioneranno pesantemente l'economia per l'86,5 per centoelettori totali senza distinzioni tra gli elettori dei partiti alo all'opposizione.