Fiamme e fumo incendio auto in FiPiLi | code a Lastra a Signa

Fiamme e una colonna di fumo nero visibile da distanza. Un'auto ha preso fuoco oggi, 11 aprile, in FiPiLi. È successo intorno alle 15 in uscita a Lastra a Signa provenendo da Firenze. Inevitabili le ripercussioni sul traffico. Le code tra Firenze Scandicci e Lastra a Signa hanno raggiunto i tre chilometri. L'incendio è stato segnalato dagli automobilisti al numero unico di emergenza europeo 112 e sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco per spegnere le Fiamme e mettere in sicurezza l'area. Tragedia sfiorata in FiPiLi, anziano automobilista in contromano Stamani momenti di paura in FiPiLi: un anziano automobilista ha imboccato contromano la strada di grande comunicazione a Montopoli Valdarno. L'uomo dopo aver percorso alcuni chilometri in contromano è stato poi bloccato dalla polizia stradale.

