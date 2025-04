Dazi Visconti Ficei | Serve una cabina di regia con premier ministri e imprese

Dazi, Visconti (Ficei): cabina regia politica-imprese
Il presidente dei consorzi industriali: sfruttare 90 giorni di stop per negoziare con Trump

"Dopo settimane di tensioni commerciali, la pausa di 90 giorni annunciata da Donald Trump sull'inasprimento dei Dazi somiglia a un armistizio. Ma guai a pensare che basti aspettare che passi la tempesta. Le imprese italiane, soprattutto quelle a forte vocazione esportatrice, non hanno bisogno di conforto ma di coordinamento". Lo dice chiaramente Antonio Visconti, presidente della Ficei, la Federazione dei Consorzi Industriali: «Serve subito una cabina di regia a Palazzo Chigi. Un tavolo vero, operativo, con il premier, i ministri dell'Economia e del Made in Italy, le principali associazioni economiche. Dobbiamo anticipare le mosse, non subirle».

