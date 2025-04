Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Boiocchi: arrestati Beretta, ex capo della curva dell’Inter, e altri 5 ultrà

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Vittorio, storico, fu freddato a colpi di pistola davanti a casa da due killer in moto il 29 ottobre 2022, poco primapartita Inter-Sampdoria. Oggi la Squadra mobile di Milano ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di sei persone nell’inchiesta dei pm Paolo Storari e Sara Ombra. Indagini con riscontri e scaturite anche dalla collaborazione in più interrogatori di Andrea, tra i destinatarimisura, ex leaderNord già in carcere dal 4 settembre per aver ucciso Antonio Bellocco, esponente dell’omonima cosca di ‘ndrangheta, e arrestato anche, assieme adcapi e ultras, nel maxi blitz sulle curve di San Siro. Uno degliè stato rintracciato e bloccato, da quanto si è saputo, in Bulgaria.