Charlotte Casiraghi regina del look glamour da ufficio

Charlotte Casiraghi ha scelto l'eleganza senza tempo del black and white.La figlia di Carolina di Monaco ha optato per un tailleur raffinato composto da blazer doppiopetto leggermente oversize, pantaloni a vita alta e camicia con colletto sbottonato. La mise è stata completata da un paio di stivaletti in pelle kitten heel con la punta e da una borsa Chanel Timeless in tweed. In cerca di spunti per ensemble sofisticati? Chiedere alla principessa.

