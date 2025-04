Amica.it - Eric Dane, il dottor Sloan di “Grey’s Anatomy” rivela: «Ho la SLA»

«Mi è stata diagnosticata la SLA»: il drammatico annuncio arriva da, attore 52enne noto soprattutto per avere interpretato ilMarknella serie tv dei record Grey’s Anatomy.ha la SLA: la conferma a “People”L’attore lo hato a People, cui ha detto anche di essere «grato di avere la mia amata famiglia al mio fianco mentre affrontiamo questo nuovo capitolo».è spostato con la collega Rebecca Gayheart dal 2004, e la coppia ha due figlie, Billie Beatrice, 15 anni, e Georgia Geraldine, 13.La SLA, nota anche come morbo di Lou Gehrig, è una rara malattia degenerativa che causa la paralisi progressiva dei muscoli. Si tratta di una patologia per cui a oggi non esiste cura. Tra le altre star ad avere ricevuto la stessa diagnosi ci sono Aaron Lazar, John Driskell Hopkins,Stevens, Joe Bonsall, Roberta Flack, Kenneth Mitchell e Stephen Hawking.