Sono cambiato e lo perdona ma poi si ritrova a terra tramortita da uno schiaffo | condannato

Lecceprima.it - “Sono cambiato” e lo perdona, ma poi si ritrova a terra tramortita da uno schiaffo: condannato Leggi su Lecceprima.it LECCE - Insulti e aggressioni sarebbero state all’ordine del giorno, anche alla presenza dei figli minorenni; da qui, la decisione di chiudere la relazione, ma la speranza che il pentimento e la promessa di cambiare fossero reali era troppo forte, così avrebbe l'errore di aprire un'altra volta il.

