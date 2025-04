Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, concessa la semilibertà ad Alberto Stasi | La mamma di Chiara Poggi: "Speriamo di non incontrarlo mai"

Il 41enne potrà stare fuori dal carcere parte del giorno, non solo per lavorare ma anche per attività di reinserimento sociale. I legali: "A noi interessa più la verità della libertà"