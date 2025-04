Juventusnews24.com - Lookman Juve: l’Atalanta e il giocatore hanno preso questa decisione. Cosa succederà in estate, la posizione per il futuro dell’attaccante

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: arriva ladele delaccadrà in, laper ildel nigerianoCome riportato da Sportmediaset, Ademolarimane un obiettivo del calciomercatoin vista della prossima, dato che l’attaccante lascerà sicuramentenel calciomercato estivo, indipendentemente dalla presenza di Gasperini in panchina oppure no.Bianconeri interessati a lui, in attesa di capire quali saranno i possibili costi dell’operazione e l’agguerrita concorrenza di club italiani ed esteri.Leggi suntusnews24.com