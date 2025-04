Firenze via Arnoldi in protesta | Continuamente alluvionati

Firenze, 11 aprile 2025 - alluvionati due volte in poco più di un mese: il 28 gennaio e il 14 marzo. Garage e seminterrati pieni d'acqua, auto e moto da buttare, ricordi accumulati nelle cantine spariti nella melma. Non siamo a Sesto o nella Val di Sieve, dove il maltempo ha fatto danni, ma a Soffiano, alla base della collina di Bellosguardo, precisamente nella nuova via Arnoldi. Qui gli allagamenti sono una ricorrente, e sempre di più. Principale imputato, il fossetto che proviene dai campi sovrastanti e si intomba proprio dalla parte opposta della strada. Beffa ulteriore, queste proprietà che si allagano di continuo, sono perlopiù appartamenti ad affitto agevolato: una venticinquina famiglie non così indigenti da avere una casa popolare, ma che il Comune a suo tempo ha inserito in una graduatoria per ottenere una pigione calmierata, visti i prezzi fiorentini.

