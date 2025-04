Discarica di Cerro Maggiore il Comune convoca una commissione trasparente

Cerro Maggiore (Milano), 11 aprile 2025 – “L’iter del progetto di recupero ambientale dell’area di Baraggia deve procedere con concretezza, trasparenza e spirito di condivisione”. Così l’assessore all’Ambiente Alessandro Provini annuncia la convocazione di una nuova seduta della commissione Consiliare, dedicata a fare il punto sulle procedure in corso e, soprattutto, ad ascoltare le proposte del comitato “No Discarica”, che proprio in queste ore ha raccolto ben 1.600 firme contro il progetto. “La commissione – spiega Provini – sarà un momento ordinato di ascolto e confronto. Vogliamo approfondire, chiarire e condividere ogni passaggio dell’iter amministrativo. L’incontro si svolgerà in diretta streaming e sarà registrato, così che ogni cittadino possa seguirlo anche da casa. La trasparenza è un principio fondamentale: tutto dev’essere pubblico e tracciabile, perché è giusto che ogni passo rimanga agli atti e accessibile a tutti”. Ilgiorno.it - Discarica di Cerro Maggiore, il Comune convoca una commissione “trasparente” Leggi su Ilgiorno.it (Milano), 11 aprile 2025 – “L’iter del progetto di recupero ambientale dell’area di Baraggia deve procedere con concretezza, trasparenza e spirito di condivisione”. Così l’assessore all’Ambiente Alessandro Provini annuncia lazione di una nuova seduta dellaConsiliare, dedicata a fare il punto sulle procedure in corso e, soprattutto, ad ascoltare le proposte del comitato “No”, che proprio in queste ore ha raccolto ben 1.600 firme contro il progetto. “La– spiega Provini – sarà un momento ordinato di ascolto e confronto. Vogliamo approfondire, chiarire e condividere ogni passaggio dell’iter amministrativo. L’incontro si svolgerà in diretta streaming e sarà registrato, così che ogni cittadino possa seguirlo anche da casa. La trasparenza è un principio fondamentale: tutto dev’essere pubblico e tracciabile, perché è giusto che ogni passo rimanga agli atti e accessibile a tutti”.

