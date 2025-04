Vendita di alcolici e di alimenti non autorizzata circoli privati sanzionati dalla Polizia

Polizia, finalizzati alla prevenzione di condotte illecite e a garantire la sicurezza dei cittadini, il Questore ha disposto pesanti sanzioni amministrative nei confronti di due circoli privati. Le multe comminate ammontano a circa 10mila euro. Il. Foggiatoday.it - Vendita di alcolici e di alimenti non autorizzata, circoli privati sanzionati dalla Polizia Leggi su Foggiatoday.it Nell'ambito dei controlli da parte della, finalizzati alla prevenzione di condotte illecite e a garantire la sicurezza dei cittadini, il Questore ha disposto pesanti sanzioni amministrative nei confronti di due. Le multe comminate ammontano a circa 10mila euro. Il.

Foggia, vendita di alcolici e di alimenti non autorizzata: circoli privati sanzionati dalla Polizia. Foggia, risse e alcol a raffica nei locali: chiuse tre attività tra sanzioni, violenze e serate fuorilegge. Bevande alcoliche: cosa è cambiato per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Modena: divieto di fuochi d'artificio e restrizioni sulla vendita di alcolici durante le festività. Lodi: alcol ai minorenni e cibo scaduto da un anno, negozio del centro chiuso per 10 giorni - IL VIDEO. Pugno duro del Comune contro la movida: no alla vendita di alcolici la sera e locali chiusi alle 2 di notte. Ne parlano su altre fonti

Brugherio, negozio etnico sanzionato per vendita di alcolici e merce scaduta - Maxi sanzione per un negozio etnico del centro, colpito nella serata di ieri da una serie di multe per irregolarità nella vendita di alcolici e ... Ma il controllo non si è fermato qui. (mbnews.it)

Controlli contro la "malamovida", sanzionato negozio: vendita di alcolici, merce scaduta e scarsa igiene - Vendita di alcolici (violando il Regolamento comunale di Polizia urbana ... Altri verbali per merce scaduta e non etichettata a dovere Alcuni prodotti esposti sono, infatti, risultati scaduti (il ... (primalamartesana.it)

Vendita di alcolici: sanzionati due locali vicino allo stadio Del Duca - Incolumità Pubblica: due sono i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ubicati nelle immediate vicinanze dello stadio Del Duca, sanzionati per violazione ad ordinanza ... (corriereadriatico.it)