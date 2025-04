Ilfattoquotidiano.it - “Non sai quanto ti abbiamo desiderato Bianca”: Ignazio Boschetto de Il Volo e la moglie Michelle Bertolini diventeranno genitori

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, tenore del gruppo Il, ha annunciato su Instagram che lui e sua, aspettano una bambina che si chiamerà. La coppia, sposata da pochi mesi, ha condiviso la notizia con un post emozionante, corredato da una foto in cuibacia il pancione di.?Nel messaggio, la coppia ha espresso la propria gioia: “Amore mio, non saiti. Ancora stentiamo a credere che diventeremo. Pensavamo che eravamo già stati fortunati a trovarci noi due nella vita, ma ancora una volta ci ha sorpresi, regalandoci un’altra sfumatura di pura felicità. Fra pochi mesi arriverai e non vediamo l’ora di vederti, di crescerti, di farti conoscere il mondo e di conoscere il meraviglioso privilegio di essere papà e mamma. Nel nostro centro del mondo adesso ci sei tu“.