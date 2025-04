Casa e giardino sicuri senza costi extra in bolletta con questa videocamera di sorveglianza e ora ti costa pochissimo

Casa senza spendere una fortuna? La telecamera da sorveglianza esterna di ieGeek allora potrebbe proprio fare al caso tuo. È senza fili, semplicissima da installare ed è dotata di pannello solare e batteria ad alta capacità da 5000 mAh per l'alimentazione. In pratica, funziona tutto il giorno con appena 2 ore di esposizione alla luce del sole. Più sicurezza, niente costi extra in bolletta insomma. Ma questa telecamera è anche smart, con funzionalità IA per identificare persone e animali e pacchi appena consegnati. E sai qual è un'altra buona notizia? Ora su Amazon ti costa solo 35,19€ al posto del prezzo medio di 59,99€. Quasi metà prezzo. Acquista la telecamera smart in offerta Telecamera da esterno smart con pannello solare: solo 35,19€ su Amazon questa telecamera senza fili è perfetta per tenere sotto controllo giardini, vialetti, portici o garage.

