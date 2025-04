Secoloditalia.it - L’Istat mette le prostitute tra le partite Iva. Scoppia la polemica. Salvini lancia il sondaggio: «Che ne pensate?»

«Un passo in avanti verso buonsenso e legalità, come da sempre proposto e sostenuto dalla Lega. Controlli sanitari, pagamento delle tasse, contrasto alla tratta e allo sfruttamento, locali dedicati, nessun giudizio morale. Che ne?». A chiederlo su X è stato Matteo, rindo la notizia dell’inserimento da parte deldei “servizi sessuali” fra i nuovi codici Ateco, ovvero i codici identificativi delle diverse attività imprenditoriali. Sostanzialmente, dalsarebbe arrivata una sorta di riconoscimento dellecome parte del popolo delleIva.“dà” allela partita Iva, ma l’indicazione arriva dall’Europaha chiarito che non si tratta di una fuga in avanti, ma del recepimento «dalla classificazione statistica europea delle attività economiche».