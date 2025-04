Inter-news.it - Padovan scommette: «Punto sul Napoli per un motivo. Inter squadra stanca»

Dopo l’ultima giornata di campionato, l’è ancora prima a tre punti di differenza dal. Secondo Giancarlo, saranno i partenopei ad avere la meglio in questa lotta scudetto, causa troppi impegni per i nerazzurri. Sarà realmente così? Ecco il parere del giornalista presente su Sky Sport. LOTTA SCUDETTO – Giancarlovede unafavorita in questa lotta scudetto: «Prima delle partite ilavrebbe sottoscritto lo stesso distacco, ed è unguadagnato perché il secondo tempo del Bologna è stato impressionante e poteva anche perdere. Però ilora deve recuperare, per cui restare sulla stessa distanza non va bene. Forse Bologna non era il posto dove farli più tranquillamente, però da adesso in avanti ilha un solo obiettivo: vincere sempre. Se dovesse vincere sempre tutte le partite, vincerà lo scudetto.