Un sit-in in piazza contro la violenza sulle donne

Frosinonetoday.it - Un sit-in in piazza contro la violenza sulle donne Leggi su Frosinonetoday.it Ci sono momenti in cui il silenzio pesa come un macigno. Momenti in cui fermarsi è impossibile, perché il dolore e la rabbia chiedono di essere ascoltati, di essere condivisi, di trasformarsi in voce collettiva. È proprio da questo bisogno profondo di non restare inermi che nasce il sit-in.

Un sit-in in piazza contro la violenza sulle donne. Piazza Vittoria, sit-in di protesta contro baby gang e degrado in città. Il sito dell'AIA "oscurato" in segno di protesta contro la violenza sugli arbitri. Zappi: "Una situazione inaccettabile". Cgil Cosenza sit-in presso Inps contro Violenza sulle donne. "W Turetta" sui muri della scuola. Gli studenti in sit-in contro la violenza di genere: “Episodio inaccettabile e abominevole, il rispetto comincia tra i banchi di scuola”. Domani Sit-in contro il femminicidio a Galatone: “Rompiamo il silenzio insieme. Mettiamo fine alla violenza ora”. Ne parlano su altre fonti

Domani Sit-in contro il femminicidio a Galatone: “Rompiamo il silenzio insieme. Mettiamo fine alla violenza ora” - GALATONE - Si svolgerà domani, giovedì 10 aprile, alle ore 18.30, presso Piazza SS. Crocifisso a Galatone, un SIT-IN in nome Sara Campanella, Ilaria Sula e di ... (corrieresalentino.it)

Basta silenzio! Per Sara, per Ilaria, per tutt3… - Mentre a Roma sfilavano centomila persone per dire no al riarmo e a tutte le guerre, in piazza Politeama a Palermo sabato pomeriggio si è svolto un sit-in ... (pressenza.com)

Barletta, scritte sessiste nei bagni del liceo Casardi: studenti in piazza contro la violenza di genere - BARLETTA – 8 APRILE 2025 – “Quella scritta per me è stata un pugno nello stomaco, una grandissima vergogna leggerla. Non come studente, né come uomo ma come essere umano mi sono sentito colpito”. Le p ... (giornaledipuglia.com)