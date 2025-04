Donald Trump le scelte del presidente sui dazi e quel tweet sul momento perfetto per comprare | chi ci ha guadagnato?

presidente rassicurare i mercati" Tgcom24.mediaset.it - Donald Trump, le scelte del presidente sui dazi e quel tweet sul "momento perfetto per comprare": chi ci ha guadagnato? Leggi su Tgcom24.mediaset.it I democratici promettono battaglia con il senatore della California Adam Schiff che ha chiesto un'indagine per accertare se l'inquilino della Casa Bianca non abbia alterato le Borse per effettuare operazioni a proprio vantaggio. Dallo Studio Ovale la replica: "E' responsabilità delrassicurare i mercati"

Donald Trump, le scelte del presidente sui dazi e quel tweet sul "momento perfetto per comprare": chi ci ha guadagnato?. Donald Trump, le scelte del presidente sui dazi e quel tweet sul "momento perfetto per comprare": chi ci ha guadagnato?. Solo stupidità o piani calcolati? Trump e la strategia del “segnale costoso”. Von der Leyen: "Importante lo stop di Trump ai dazi, sospendiamo i nostri per 90 giorni". Joe Bastianich al Vinitaly 2025: «Trump egoista, ma i dazi sono una scelta comprensibile, vi spiego perché». Il dietrofront di Trump ha una spiegazione. Ne parlano su altre fonti

Donald Trump, le scelte del presidente sui dazi e quel tweet sul "momento perfetto per comprare": chi ci ha guadagnato? - Si allunga l'ombra dell'insider trading su Donald Trump per il post su Truth in cui assicurava che era il momento di comprare, poche ore prima di sospendere i dazi reciproci. I dem sono partiti all'at ... (msn.com)

"Bullo e gorilla". Lerner contro Trump: ecco cosa ha detto dalla Gruber - Durante l'ultima puntata di Otto e Mezzo, la penna del Fatto Quotidiano ha definito l'atteggiamento di Trump da "bullo" e "gorilla" ... (msn.com)

Trump e la resa senza onore: il caos della “voodoo economy” gli si ritorce contro - Aveva dichiarato guerra commerciale al mondo intero, ora sospende i dazi per 90 giorni lasciando solo la Cina nel mirino. Ma il voltafaccia di Trump somiglia più a una ritirata che a una strategia. Le ... (famigliacristiana.it)