luoghi che hanno raggiunto più di 2.500 voti potranno partecipare al bando per richiedere fondi da dedicare a restauri e valorizzazioni Ilrestodelcarlino.it - Fai, i luoghi del cuore da salvare nelle Marche: la classifica Leggi su Ilrestodelcarlino.it Nidastore, ad Ancona, è il borgo più amato in regione, ma ogni provincia ha la sua top ten. Dopo il censimento (che si concluderà con la graduatoria finale il 12 giugno), iche hanno raggiunto più di 2.500 voti potranno partecipare al bando per richiedere fondi da dedicare a restauri e valorizzazioni

