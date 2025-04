Ilrestodelcarlino.it - Spaccio di droga e furti nei parcheggi dei supermercati: 7 arresti in un giorno

Bologna, 11 aprile 2025 – Setteper, in una sola giornata. La Polizia di Stato di Bologna martedì ha arrestato sette persone, di cui cinque in concorso perdi stupefacenti, e due per furto aggravato in concorso commesso nelo di un supermercato con l’ormai noto modus operandi di approfittare della distrazione di chi è in procinto di caricare la spesa in auto, per asportare borse e beni personali lasciati in auto. Presi gli spacciatori Nella tarda mattinata di martedì i poliziotti in borghese della squadra mobile di Bologna hanno intercettato nei pressi di Budrio un’auto guidata da due tunisini, noti perché gravati da precedenti per. Il veicolo è stato seguito fino a Bologna, dove è stato visto fermarsi in via Pinardi; lì uno dei due è entrato in un edificio all’altezza del civico 20 per poi uscire, risalire in auto, e raggiungere insieme all’altro uomo diversi punti tra via del Sostegnazzo, via dell’Arcoveggio, via di Corticella e vie limitrofe in cui i due hanno effettuato diverse cessioni di sostanze stupefacente.