Amici ex concorrente finisce in ospedale | un gatto le cade in testa e ha un trauma cranico

concorrente di Amici. Una giornata qualunque, una coda davanti a una pasticceria, un cielo sereno sopra Milano. poi, all’improvviso, il caos: un gatto nero di ben sette chili piomba dal terzo piano e colpisce alla testa una donna.Non una passante qualunque, ma Zita Fusco, attrice triestina ed ex allieva del talent show Amici. Un episodio tanto bizzarro quanto pericoloso, che l’ha costretta al ricovero in ospedale per un trauma cranico. E, incredibilmente, anche il gatto è sopravvissuto all’impatto. Una storia che ha dell’incredibile e che in queste ore sta facendo il giro del web.Amici, l’assurdo incidente di una ex concorrente del talentA raccontare per primo la notizia è stato Il Piccolo di Trieste: Zita Fusco, attrice e conduttrice, si trovava in fila davanti a una rinomata pasticceria milanese quando è stata colpita da un gatto nero caduto da un balcone. Donnapop.it - Amici, ex concorrente finisce in ospedale: un gatto le cade in testa e ha un trauma cranico Leggi su Donnapop.it Sembra la trama surreale di una commedia all’italiana, e invece è tutto vero ed è successo a unadi. Una giornata qualunque, una coda davanti a una pasticceria, un cielo sereno sopra Milano. poi, all’improvviso, il caos: unnero di ben sette chili piomba dal terzo piano e colpisce allauna donna.Non una passante qualunque, ma Zita Fusco, attrice triestina ed ex allieva del talent show. Un episodio tanto bizzarro quanto pericoloso, che l’ha costretta al ricovero inper un. E, incredibilmente, anche ilè sopravvissuto all’impatto. Una storia che ha dell’incredibile e che in queste ore sta facendo il giro del web., l’assurdo incidente di una exdel talentA raccontare per primo la notizia è stato Il Piccolo di Trieste: Zita Fusco, attrice e conduttrice, si trovava in fila davanti a una rinomata pasticceria milanese quando è stata colpita da unnero caduto da un balcone.

Catello Miotto arrestato per una doppia rapina, l'ex ballerino di Amici finisce ancora in carcere per 150 euro. Maria De Filippi sotto attacco, l'ex Amici Valerio Scanu incalza: "Lei mi ha denunciato", perché. Todaro torna ad Amici: l'amore con Francesca Tocca, i due tumori maligni, le liti con Alessandra Celentano. Shaila Gatta, chi è la ballerina (ex velina) che entra al Grande Fratello? Età, la carriera, gli amori tossici. Colpita da un gatto caduto dal terzo piano: l'ex allieva di Amici Zita Fusco finisce in ospedale. Davide Flauto, "Dove finisce l'universo". Ne parlano su altre fonti

Amici, ex concorrente finisce in ospedale: un gatto le cade in testa e ha un trauma cranico - Amici, l’assurdo incidente di una ex concorrente del talent A raccontare per primo la ... E se un tempo Zita cercava la fama sul palco, oggi finisce sulle prime pagine per un motivo completamente ... (donnapop.it)

Amici, incidente per l’ex concorrente Zita Fusco/ Trauma cranico causato dalla caduta di un gatto nero - All’ex concorrente di Amici Zita Fusco è caduto in testa un gatto nero di sette chili: trauma cranico e tre giorni di prognosi ... (ilsussidiario.net)

Un gatto nero cade dal terzo piano. L'ex di Amici finisce in ospedale con trauma cranico - Un episodio a dir poco scioccante quello che a visto come protagonista l'attrice ed ex di Amici Zita Fusco. La donna stava passeggiando per le strade di Milano quando è stata colpita alla testa da un ... (informazione.it)