Truffe agli anziani fenomeno allarmante anche in Puglia | Molte vittime non denunciano per vergogna

Truffe agli anziani rappresentano un fenomeno criminale in triste crescita anche in Puglia dove hanno raggiunto il dato di otto casi a settimana, che diventano quasi due al giorno se si considera che difficilmente i malfattori agiscono nel week end, quando i pensionati hanno più contatti con i. Baritoday.it - Truffe agli anziani, fenomeno allarmante anche in Puglia: "Molte vittime non denunciano per vergogna" Leggi su Baritoday.it Lerappresentano uncriminale in triste crescitaindove hanno raggiunto il dato di otto casi a settimana, che diventano quasi due al giorno se si considera che difficilmente i malfattori agiscono nel week end, quando i pensionati hanno più contatti con i.

Truffe agli anziani, fenomeno allarmante anche in Puglia: "Molte vittime non denunciano per vergogna". Piazza Armerina - Carabinieri in campo contro le truffe agli anziani: una campagna di prevenzione. Carabiniere investito durante operazione contro le truffe agli anziani: caccia ai fuggitivi. Fondo Unico di Giustizia: oltre 42mila euro al comune di Brescia per il contrasto alle truffe agli anziani. Anziani truffati: il report. Da gennaio a oggi già 26 casi. Fenomeno in crescita del 24%. Chiesa e carabinieri insieme contro le truffe agli anziani, presentato un dépliant informativo. Ne parlano su altre fonti

La vergogna delle truffe agli anziani - L’ultima operazione di polizia, condotta su tutto il territorio nazionale e con propaggini agghiaccianti in Liguria, ha portato all’arresto di 22 truffatori ... (ilsecoloxix.it)

Anziani truffati: il report. Da gennaio a oggi già 26 casi. Fenomeno in crescita del 24% - Raggiri ai danni di persone con più di 65 anni: i dati provinciali divulgati dalla polizia di Stato "Nel 2024 contiamo 34 interventi, erano 16 nel 2023. Molti non denunciano per vergogna". (msn.com)

In calo quasi tutti i reati. Ma furti e truffe ad anziani creano preoccupazione - Attivati con l’Asl i protocolli a difesa delle donne e del personale sanitario. L’efficacia dell’azione di prevenzione e contrasto. Emessi 27 Daspo sportivi. (msn.com)