Lo spettacolo dei Panpers intitolato Bodyscemi

spettacolo dei Panpers dal nome "Bodyscemi". Cambiamento climatico, conflitti globali, farine di insetti, intelligenze artificiali. C’è chi ci vede l’apocalisse e chi invece l’occasione per ridere di un. Trentotoday.it - Lo spettacolo dei Panpers intitolato "Bodyscemi" Leggi su Trentotoday.it Venerdì 11 aprile 2025 presso il Teatro Auditorium Santa Chiara di Trento si terrà lodeidal nome "". Cambiamento climatico, conflitti globali, farine di insetti, intelligenze artificiali. C’è chi ci vede l’apocalisse e chi invece l’occasione per ridere di un.

Lo spettacolo dei Panpers intitolato "Bodyscemi". Filippo Caccamo con lo spettacolo comico "Le Filippiche" al Cineteatro Gavazzeni di Seriate. Brividi diventa Delivery nella parodia dei PanPers (che sensibilizza su un tema seociale). Elettra Lamborghini, lato A incontenibile: visione piccante. Ne parlano su altre fonti

PanPers: «Non è vero che ‘non si può più dire niente’, bisogna sapere il contesto» - che conferma alla conduzione i PanPers affiancati da Belén Rodríguez. Come sempre, è lo storico Teatro Galleria di Legnano a fare da cornice a uno spettacolo travolgente, nel quale trovano ... (msn.com)

I PanPers: la satira è un'arma eterna, col sorriso si può dire tutto - Grande successo per "Only Fun" e lo spettacolo "Body Scemi" Milano, 7 mar. (askanews) - Sono i mattatori consolidati di "Only Fun", i PanPers affiancati quest'anno da Belen Rodriguez nel programma ... (msn.com)

I PanPers, tornati con “Only Fun” sul NOVE: “Lavorare con Belen Rodriguez? Ecco com’è e cosa è successo” – Intervista Video - I PanPers sono tornati alla guida di “Only Fun” sul NOVE, e ci raccontano com'è lavorare con Belen Rodriguez e molti altri retroscena del programma ... (superguidatv.it)