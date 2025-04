Dilei.it - Chi era Valentina Del Re, la violinista di Propaganda Live morta a 44 anni

Leggi su Dilei.it

Lutto nella famiglia di, il programma di La7 condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro. Èa 44laDel Re, che aveva suonato in passato nella trasmissione. La musicista era malata da tempo. Tra i messaggi di cordoglio quello del conservatorio Licinio Refice di Frosinone che l’aveva avuta come studentessa.Come èDel Re, ladiNata a Roma,Del Re aveva iniziato a suonare sin da bambina, all’età di 5, alla scuola popolare di musica di Testaccio. Poi aveva fatto il Conservatorio a Frosinone, dove si era diplomata con il Maestro Budeer, del Teatro dell’Opera di Roma.Laureata in Filosofia all’Università Roma Tre, era esperta di musicoterapia e in quest’ambito aveva realizzato diversi progetti per le scuole.