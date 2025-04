I ladri assaltano il bar del presidente del comitato contro il degrado

ladri si sono introdotti all'interno del bar Venezia Valenti Caffè di via Valenti, nella zona di via Venezia a Parma, nel quartiere San Leonardo. Il proprietario del locale è Lino Cirri, uno degli organizzatori delle recenti manifestazioni contro il degrado e per la sicurezza. Parmatoday.it - I ladri assaltano il bar del presidente del comitato contro il degrado Leggi su Parmatoday.it Nella notte isi sono introdotti all'interno del bar Venezia Valenti Caffè di via Valenti, nella zona di via Venezia a Parma, nel quartiere San Leonardo. Il proprietario del locale è Lino Cirri, uno degli organizzatori delle recenti manifestazioniile per la sicurezza.

I ladri assaltano il bar del presidente del comitato contro il degrado. Angri. In quattro assaltano bar in piena notte, allarme costringe banda alla fuga. Ladri scatenati: assaltano un bar-pizzeria e una gelateria usando un tombino. I ladri assaltano il centro storico di Foligno: quattro furti nel giro di tre notti. Ladri assaltano chiosco, rubati gratta e vinci e sigarette. Raid in pieno centro a Vittorio Veneto, i ladri assaltano il Caffè Commercio. Ne parlano su altre fonti

Spaccata al Bar 2000: ladri intrappolati nel locale dopo l’assalto con un’auto-ariete - A San Maurizio Canavese furto rocambolesco nella notte tra Pasqua e Pasquetta. L’Alfa 147 lanciata contro la saracinesca, poi la fuga attraverso la vetrina. Nessun bottino, danni stimati attorno ai 20 ... (giornalelavoce.it)

Assalto al bar 501, ladri in fuga con cassa e sigarette - L’accertamento ha permesso di verificare che i ladri avevano infranto la vetrata del bar per poi introdursi all’interno dell’edificio, da dove è stato rubato il fondo cassa, oltre a una ... (msn.com)

Angri. In quattro assaltano bar in piena notte, allarme costringe banda alla fuga - Come evidenziato dalle telecamere di sorveglianza del locale, i ladri sono giunti a bordo di un’Audi. Una volta usciti hanno forzato in pochi minuti il primo ingresso del bar, creando danni ... (ilmattino.it)