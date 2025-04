Iodonna.it - Sofisticato, glamour e pieno di personalità. L'orecchino singolo è il particolare che fa la differenza nei look di stagione

Bling bling. A volte basta poco per ravvivare un outfit apparentemente basic: il gioiello giusto, per esempio. E pare proprio che per la Primavera-Estate 2025 sia l’earcuff l’accessorio in grado di rivoluzionare qualsiasi outfit. Considerato un finto piercing – per indossarlo, infatti, non è necessario forare le orecchie – l’più amato da It-girl e celebrità torna anche in passerella, e detta tendenza tra i gioielli per la. Blazer donna: cinque tendenze di Primavera X Leggi anche › Arti decorative.