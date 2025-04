Ilnerazzurro.it - Dalla Francia – L’Inter ha fatto la prima offerta per Luis Henrique: ecco la cifra

accelera per, esterno brasiliano del Marsiglia che sta vivendo la miglior stagione della sua carriera: 9 gol e 7 assist in 30 presenze, numeri che hanno attirato l’attenzione di diversi top club europei.Secondo quanto riportato da Footmercato, i nerazzurri avrebbero presentato un’da 24 milioni di euro più 4 di bonus, nel tentativo di superare la concorrenza del Bayern Monaco, tra i club maggiormente interessati insieme al Bayer Leverkusen, al Newcastle e al Nottingham Forest.Mentre da Viale della Liberazione si lavora a una proposta concreta da recapitare all’OM, i bavaresi hanno già mosso i primi passi avviando i contatti con l’entourage del giocatore, attualmente sotto contratto con il club francese ma con un futuro tutto da scrivere., cresciuto nel Botafogo, rappresenta un profilo perfetto per rinforzare le corsie esterne, grazie a tecnica, velocità e capacità di incidere in zona gol.